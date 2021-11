Ajax kan met primeur in Dortmund flink cashen

Ajax is met een zege op Dortmund al zeker van ruim 65 miljoen euro aan inkomsten. Alle deelnemers aan de groepsfase krijgen een startpremie van 15,64 miljoen euro. De koploper van de eredivisie heeft op basis van de zogenoemde coëfficentenlijst met oude en recente prestaties in Europa nog eens recht op ruim 20 miljoen euro.

Ajax verdiende met overwinningen op Sporting Portugal (1-5), Besiktas (2-0) en Borussia Dortmund (4-0) al 8,4 miljoen euro aan winstpremies. Een vierde zege is opnieuw goed voor 2,8 miljoen euro. De drie thuiswedstrijden in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA leveren de club een recette van zo’n 6 miljoen euro op. Ajax zal naar schatting zo’n 3 miljoen euro aan de marketpool met televisierechten van de Champions League overhouden. Plaatsing voor de achtste finales wordt nog eens met 9,6 miljoen euro beloond. Voor Ajax komt de financiële injectie uit de Champions League extra gelegen. De club leed vorig seizoen tijdens de coronacrisis een verlies van ruim 8 miljoen euro. Lucratieve transfers van spelers naar topclubs bleven uit.

Een gelijkspel in Dortmund kan voor Ajax ook een plaats in de achtste finales opleveren. Maar daarvoor moet Sporting Portugal in eigen stadion dan wel punten verliezen tegen Besiktas. Ajax besluit de groepsfase met een uitwedstrijd tegen Besiktas (24 november) en een thuiswedstrijd tegen Sporting Portugal (7 december). Als het aan trainer Erik ten Hag ligt, dan laat zijn ploeg het niet op het laatste duel met de kampioen van Portugal aankomen. Ajax verspeelde in de vorige twee seizoenen voor eigen publiek een plaats in de knock-outfase in de laatste poulewedstrijd tegen Valencia (0-1) en Atalanta (0-1).