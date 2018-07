Ajax opent Europese seizoen tegen Sturm Graz

Ajax opent het Europese seizoen vanaf 20.30 uur met een thuiswedstrijd tegen Sturm Graz in de tweede voorronde van de Champions League. In een uitverkochte Johan Cruijff Arena willen trainer Erik ten Hag en zijn spelers een goede uitgangspositie verwerven voor de return van volgende week.



Daley Blind en Dusan Tadic zitten al bij de selectie van Ajax voor de ontmoeting met de nummer 2 van Oostenrijk. Blind is pas een week terug in Amsterdam en Tadic meldde zich afgelopen maandag pas na drie weken vakantie. Volgens Ten Hag zijn ze zeker voldoende fit voor een invalbeurt.



Kasper Dolberg kampt met een buikblessure en Zakaria Labyad zit een schorsing uit. Als Ajax Sturm Graz uitschakelt, dan wacht een dubbele ontmoeting met Standard Luik in de derde voorronde van de Champions League. De club uit Amsterdam weet dan ook dat het minimaal in de groepsfase van de Europa League mag uitkomen. Bij een slechte afloop van het tweeluik met Sturm Graz stuit Ajax in de derde voorronde van de Europa League op AEK Larnaca of Dundalk.