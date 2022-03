Ajax-opponent Benfica verspeelt punten na vroege rode kaart Taarabt

SamenvattingDe Portugese recordkampioen Benfica, dat dinsdagavond Ajax treft in de achtste finales van de Champions League, heeft in de competitie voor de achtste keer dit seizoen punten laten liggen. De ploeg van trainer Nélson Veríssimo speelde vanavond met 1-1 gelijk tegen laagvlieger Vizela.

Benfica kwam vanavond in Estádio da Luz al na zeven minuten met tien man te staan. De 32-jarige Marokkaanse middenvelder Adel Taarabt kreeg een directe rode kaart na een harde overtreding op het middenveld.



Vizela kwam vervolgens in de 65ste minuut ook nog op voorsprong via Cassiano Dias Moreira. Lang duurde die verrassende voorsprong voor Vizela niet, want in de 75ste minuut maakte Henrique Araújo de 1-1 namens Benfica.

De thuisploeg ging daarna op zoek naar de overwinning, maar ook in de elf minuten blessuretijd werd er niet meer gescoord. In minuut 101 stopte Vizela-doelman Pedro Silva nog een schot van Darwin Núñez, de Uruguayaanse spits van Benfica. Jan Vertonghen deed de hele wedstrijd mee bij de Portugese topclub.

Ondanks het puntenverlies tegen de nummer veertien van de Portugese competitie kregen de spelers van Benfica nog een applaus van de fans in Estádio da Luz, dat voor de helft gevuld was. Met een kansenverhouding van 22-20 hadden de toeschouwers in ieder geval een spectaculaire wedstrijd gezien, maar een 38ste landstitel kan Benfica nu echt uit het hoofd zetten.

Benfica staat derde in de Portugese competitie met 58 punten na 26 wedstrijden. FC Porto is hard op weg naar een 30ste landstitel. De ploeg van coach Sérgio Conceição gaat aan kop met 67 punten na 25 duels, zes punten meer dan rivaal Sporting Portugal. Die club behaalde vorig seizoen na negentien jaar eindelijk de negentiende landstitel in de clubhistorie binnen.

Benfica en Ajax speelden op woensdag 23 februari met 2-2 gelijk in Lissabon. Dinsdagavond strijden de recordkampioenen van Nederland en Portugal om een plek in de kwartfinales van de Champions League.

