Ajax-opponent Lille blijft in spoor PSG

Weghorst voorkomt nederlaag Wolfsburg

22:22 VfL Wolfsburg is er niet in geslaagd in elk geval voor een klein etmaal de koppositie te grijpen in de Bundesliga. In en tegen Düsseldorf kwam de ploeg van de Oostenrijkse trainer Oliver Glasner niet verder dan 1-1. Wout Weghorst voorkwam met de enige treffer voor Wolfsburg - zijn derde van het seizoen - zelfs een pijnlijke nederlaag.