Ajax-opponent Young Boys al vijf duels zonder zege na nieuw gelijkspel

Hoe Ajax de Zwitserse alleenheer­ser tot wanhoop dreef

12 maart Ajax staat met één been in de kwartfinales van de Europa League. De Zwitserse kampioen Young Boys fungeerde negentig minuten als speelbal en bezweek (pas) in het laatste half uur. Met de 3-0 zege bewijst Ajax het Nederlands voetbal wederom een grote dienst.