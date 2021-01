Ajax-target Fosu-Mensah voor keuring in Leverkusen

Samenvatting Milan lachende derde na gelijkspel in topper in Rome, Napoli wint bij Udinese

10 januari Internazionale en AS Roma hebben elkaar vanmiddag in evenwicht gehouden in de topper in de Serie A: 2-2. Daarmee is koploper AC Milan, dat gisteravond al met 2-0 won van Torino, de lachende derde.