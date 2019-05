Aké bezorgt Tottenham desastreuze generale voor return tegen Ajax

Het verlies kan Tottenham duur komen te staan in de strijd om de Champions League-tickets. De ploeg van Mauricio Pochettino staat met 70 punten voorlopig derde achter Manchester City en Liverpool, maar voelt de hete adem van achtervolgers Chelsea (68), Arsenal (66) en Manchester United (65) -die later dit weekend nog in actie komen- in de nek.



Tottenham begon prima aan de uitwedstrijd tegen Bournemouth, dat op een veilige veertiende plaats weinig meer had om voor te spelen. De kansen in de openingsfase waren voor de bezoekers, maar de debuterende doelman Mark Travers voorkwam de openingstreffer met een serie knappe reddingen.



Naarmate de wedstrijd vorderde, raakte Tottenham (dat dinsdag thuis met 0-1 verloor van Ajax) plotseling de weg kwijt. Son liet zich uit de tent liet lokken toen Jefferson Lerma op zijn voet ging staan. De Zuid-Koreaan reageerde woedend, duwde zijn tegenstander tegen de grond, en moest volkomen terecht met rood inrukken.