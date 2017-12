Aké en arbitrage helpen Bournemouth aan punt tegen West Ham

James Collins bracht West Ham al na zes minuten op voorsprong. Uit een vrije trap trok Dan Gosling de stand gelijk. In de 57e minuut kwam Bournemouth op voorsprong dankzij Aké. Marko Arnautovic, oud-speler van FC Twente, voorkwam tien minuten voor tijd dat de Nederlandse verdediger de matchwinner werd. De Oostenrijker maakte er in de 89e minuut zelfs ook 2-3 van. Callum Wilson liet Bournemouth alsnog juichen. Hij tikte in de extra tijd een kopbal van Aké over de lijn.



De grensrechter stak resoluut zijn vlag omhoog, maar scheidsrechter Robert Madley besloot het doelpunt toch toe te kennen (3-3). ,,Soms vallen de beslissingen van de scheidsrechter verkeerd uit en soms goed'', zei Wilson glimlachend.



De spits van Bournemouth leek niet alleen buitenspel te staan, maar de bal ook met zijn arm te beroeren. Wilson wilde dat niet bevestigen. ,,Ik dook er als spits in en kon de bal nog licht aanraken. Hoe? Ach, met een vleugje magie.'' Ploeggenoot Aké, die zelf de 2-1 voor zijn rekening had genomen, koesterde het punt. ,,We wilden graag drie punten, wat dat betreft ben ik wel een beetje teleurgesteld. Maar die late gelijkmaker zorgt ook wel voor wat opluchting.''