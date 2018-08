Akhisarspor pakt ten koste van 'Gala' Turkse Super Cup

Miedema schittert met vier goals in oefenwed­strijd tegen Juventus

17:06 Vivianne Miedema is het nieuwe seizoen goed begonnen. De 22-jarige spits uit Hoogeveen scoorde vier keer in de eerste oefenwedstrijd van het vrouwenteam van Arsenal, dat in Londen met 5-0 won van Juventus.