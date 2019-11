Akkoord aanstaande: voetbalsters in Spanje beëindigen staking

De staking in de Spaanse voetbalcompetitie voor vrouwen is voorbij. Spelersvakbond AFE meldt dat een akkoord over de arbeidsvoorwaarden aanstaande is. Afgelopen weekeinde gingen de wedstrijden in de hoogste klasse vanwege de staking niet door.