Al-Dossari schiet Saoedi-Arabië in blessuretijd langs Egypte

Egypte wacht na drie WK-deelnames (1934, 1990 en 2018) nog steeds op zijn eerste overwinning ooit op de mondiale eindronde.De wedstrijd die nergens meer om ging, werd toch vooral het duel van de doelmannen. Yasser Al-Mosailem was al de derde Saudische keeper die op dit WK in actie kwam.



In de eerste wedstrijd tegen Rusland (0-5) stond Abdullah Al-Mayouf in het doel en tegen Uruguay (0-1) was het de beurt aan Mohammed Al-Owais.Aan de andere kant stond de oudste doelman op het WK ooit. De 45 jaar en 161 dagen oude Essam El Hadary kreeg een basisplek van bondscoach Héctor Cúper. El Hadary was bij zijn WK-debuut hard op weg naar een heldenrol.



In de 41ste minuut wist hij een strafschop van Fahad Al-Muwallad te stoppen. Niet veel later kreeg Saudi-Arabië weer een penalty, toen Ali Gabr zijn tegenstander licht vasthield. Na een lange discussie met het VAR-team en het bekijken van de beelden besloot scheidsrechter Wilmar Roldán tot een strafschop. Deze keer had El Hadary geen antwoord op de nieuwe strafschopnemer Salman Al-Faraj.In de tweede helft was Saudi-Arabië een stuk beter, maar de 45-jarige El Hadary hield tot aan de extra tijd stand. Op een inzet van Al-Dossari moest de Egyptenaar echter alsnog capituleren.