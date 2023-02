Al Hilal verrast Flamengo en staat in finale WK voor clubs, Real Madrid mogelijke tegenstander

Vrij verrassend kwam Al Hilal al na enkele minuten op voorsprong. Salem Al-Dawsari benutte een strafschop. Na 20 minuten was het alweer gelijk. Pedro scoorde voor de Brazilianen.

Ver in de extra tijd van de eerste helft kreeg Al Hilal opnieuw een penalty. Ook nu schoot Salem Al-Dawsari raak. De Argentijn Luciano Vietto vergrootte de voorsprong vervolgens na 70 minuten. In extra tijd schoot Pedro er nog een in voor de Zuid-Amerikanen.