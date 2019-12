Al Sadd van trainer Xavi verder bij WK voor clubs

Al-Sadd, de kampioen van Qatar, neemt het in de tweede ronde op tegen CF Monterrey. De Mexicaanse club van de geblesseerde Nederlandse spits Vincent Janssen won dit jaar de Champions League voor clubs uit Noord- en Midden-Amerika en het Caribisch gebied.



Het WK voor clubteams geldt voor Qatar als een soort test voor het wereldkampioenschap voor landenteams in 2022. Het is de voorlaatste keer dat het WK voor clubteams in deze vorm plaatsvindt. Vanaf de zomer van 2021 doen 24 teams mee.



Liverpool, winnaar van de Champions League in Europa, stroomt woensdag in en speelt dan de halve finale.