Alex Morgan verlaat Tottenham Hotspur al na vijf wedstrijden

De topschutter van 'Team USA' beviel in mei van haar eerste kind. Morgan kwam in september samen met haar dochter naar Europa om bij de Spurs te gaan voetballen. In vijf wedstrijden in de Engelse Super League maakte ze twee doelpunten. De Amerikaanse gaat na de jaarwisseling terug naar eigen land. De 3-1 overwinning op Aston Villa van 13 december was de laatste wedstrijd van Morgan in het shirt van de Spurs. De wedstrijd van zondag tegen Chelsea werd door de corona-uitbraak in Londen uitgesteld.