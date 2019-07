Algerije na penalty’s voorbij Ivoorkust

Max Gradel raakte al in de vijfde minuut de paal, maar het was Algerije dat op voorsprong kwam. Sofiane Feghouli schoot een kwartier later de ploeg van Djamel Belmadi naar 1-0. Baghdad Bounedjah kon drie minuten na de rust de wedstrijd beslissen, maar miste de penalty. Jonathan Kodjia zette Ivoorkust na ruim een uur op gelijke hoogte en dwong zo een verlenging af. In de strafschoppenreeks was Algerije de betere ploeg.

Algerije neemt het in de halve finale op tegen Nigeria. De wedstrijd wordt zondag gespeeld in Cairo. De Nigerianen wonnen de Afrika Cup in 2013. Algerije was in 1990 de beste en versloeg toen Nigeria in de finale.