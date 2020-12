Allardyce begint bij West Brom aan achtste klus in Premier League

Allardyce werkte in de Premier League eerder al bij Bolton Wanderers (1999-2007), Newcastle United (2007-2008), Blackburn Rovers (2008-2010), West Ham United (2011-2015), Sunderland (2015-2016), Crystal Palace (2016-2017) en Everton (2017-2018). Bij die laatste club volgde hij in oktober 2017 de ontslagen Ronald Koeman op. Allardyce was in 2016 één interland bondscoach van Engeland, dat hem ontsloeg na een onthullende reportage van The Daily Telegraph waarin duidelijk werd dat Allardyce contacten onderhield met personen die zorgden voor corruptie en fraude in het Engelse topvoetbal.



Eerder vandaag werden Slaven Bilic en zijn assistenten ontslagen door West Bromwich Albion, de eerste club die dit seizoen een nieuwe trainer aanstelt in de Premier League. Opmerkelijk genoeg pakte de nummer 19 van Engeland gisteravond nog een punt tegen titelpretendent Manchester City (1-1), maar de remise kon Bilic niet meer redden. Hij stond achttien maanden aan het roer opThe Hawthorns.