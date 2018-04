Allardyce haalt opnieuw uit naar Klaassen: 'Ik heb de luxe niet om hem te laten spelen'

,,Als ik de mogelijkheid had om hem te laten spelen, dan zou ik dat doen", verklaart de trainer van Everton. ,,Maar dat kan nu niet, want ik moet wedstrijden winnen. Ik heb de luxe niet om tegen hem te zeggen: 'succes jongen, zet 'em op!', want als we verliezen dan krijg ik de schuld. Als de mogelijkheid zich voordoet dan krijgt hij hopelijk de kans", vertelt Allardyce aan de Liverpool Echo.



De Engelse krant vroeg op Facebook aan de Everton-fans of Allardyce hier de juiste keuze maakt, maar weinig Evertonians konden zich daar in vinden. 'Stel je voor dat we aanvallend voetbal spelen' en 'Kan hij het slechter doen dan de huidige spelers', is slechts een bloemlezing van de reacties.