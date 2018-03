Allardyce na nieuwe nederlaag Everton: 'Ik voel me slechter dan de fans'

Allardyce werd flink uitgejouwd door de supporters van Everton. Hoewel de club uit de degradatiezone is geklommen, is het spel nog altijd matig. ,,Het gebeurt nou eenmaal", vertelt Allardyce over de reactie van de fans. ,,We hebben in de tweede helft niet goed genoeg gevoetbald om kansen te creëren, maar iedereen heeft een mening over voetbal."