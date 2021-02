Alle politici die schande spreken over het WK in Qatar hebben boter op hun hoofd

We wisten het. Al jaren. Misschien zelfs al voordat het WK aan Qatar was toegewezen. Mensenrechtenschendingen, doden en gewonden, slavenarbeid. Eens in de zoveel tijd borrelde er iets op uit de beerput en riepen we schande, om daarna weer over te gaan op de orde van de dag.



Deze week bracht The Guardian naar buiten dat de afgelopen tien jaar 6500 arbeiders zijn overleden in Qatar. Het werkelijke getal is waarschijnlijk nog veel hoger omdat er gegevens van onder andere Keniase en Filipijnse arbeiders ontbreken. Verontwaardiging alom, de boycotdiscussie nieuw leven in geblazen, maar tot veel leidde die tot nog toe niet. Er werden de afgelopen dagen vooral veel open deuren ingetrapt en naar elkaar gewezen.