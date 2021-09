Alle uitslagen in Conference én Europa League van deze week

Samenvatting De Ligt vervolgt met Juve slechte start, Koop­meiners debuteert met verlies

11 september Juventus wacht na drie competitiewedstrijden nog steeds op de eerste overwinning in de Serie A. De club uit Turijn verspeelde zaterdagavond een voorsprong in de uitwedstrijd tegen Napoli: 2-1. Matthijs de Ligt viel na een klein uur in bij de bezoekers.