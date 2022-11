Alle uitslagen uit de Bundesliga, La Liga, de Premier League, de Serie A en Ligue 1

Met video Frenkie de Jong scoort voor FC Barcelona bij succesvol afscheid Gerard Piqué in Camp Nou

FC Barcelona heeft Gerard Piqué mede dankzij Frenkie de Jong een mooi afscheid bezorgd in Camp Nou. De Nederlander maakte de tweede goal namens de thuisploeg in de La Liga-wedstrijd tegen Almería: 2-0. Voor Piqué (35), die donderdag bekend maakte te stoppen als profvoetballer, was het zijn laatste thuisduel voor Barça. De Spaanse centrale verdediger kreeg in de slotfase een publiekswissel van trainer en oud-medespeler Xavi.

23:30