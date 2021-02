Alleen Barcelona (2000) en Real Madrid (2009) hadden meer Nederlanders dan Club Brugge

Club Brugge - vijf Nederlanders (2021)

Door corona zijn supporters ook niet welkom in de Belgische stadions, maar anders was het Jan Breydelstadion de komende tijd de hotspot voor Nederlandse voetbalfans. Aanvoerder Ruud Vormer excelleert al jaren bij de koploper van België en werd al drie keer landskampioen met de Blauw-Zwarten. Afgelopen zomer verwelkomde Vormer al aanvaller Noa Lang, die voor 6 miljoen euro werd weggekocht bij Ajax. Afgelopen maand kwamen daar spits Bas Dost (vijf goals in eerste zes duels) en vleugelaanvaller Tahith Chong (gehuurd van Manchester United) bij. Ook zag Vormer zijn oude teamgenoot Stefano Denswil terugkeren naar Brugge na anderhalf jaar in de Serie A bij Bologna.



Het kwartet Lang, Dost, Vormer en Denswil begon tegen KRC Genk (3-2 zege) en Cercle Brugge (1-2 zege) al samen in de basis. Aan Tahith Chong de taak om ook een basisplaats te veroveren om het kwintet compleet te maken. Het team van coach Philippe Clement heeft al veertien punten voorsprong op achtervolgers Royal Antwerp en Racing Genk. In de zestiende finales van de Europa League speelt Club Brugge binnenkort tegen Dinamo Kiev.

Newcastle United - vijf Nederlanders (2015/2016)

Een kwintet Nederlanders onder contract bij een buitenlandse club kwam het laatst voor bij Newcastle United. In het seizoen 2015/16 speelden Georginio Wijnaldum, Daryl Janmaat, Vurnon Anita, Tim Krul en Siem de Jong voor The Magpies. In het wonderseizoen waarin Leicester City kampioen van Engeland werd, ging het de Nederlanders minder goed af. Onder coaches Steve McClaren en later Rafael Benítez werd het teleurstellend achttiende en degradeerde het dus naar het Championship.



Wijnaldum was de Nederlander die, ondanks de degradatie, wel indruk maakte in het St. James’ Park. In 38 competitiewedstrijden was hij goed voor elf doelpunten en vijf assists, waarna Liverpool de middenvelder voor 30 miljoen euro oppikte. Ook Daryl Janmaat bleef na de degradatie actief op het hoogste niveau. Hij vertrok voor 8,9 miljoen euro naar Watford.

Volledig scherm Georginio Wijnaldum en Daryl Janmaat bleven het seizoen na de degradatie als enige in de Premier League actief.

Real Madrid - zes Nederlanders (2008/2009)

Klaas Jan-Huntelaar en Rafael Van der Vaart werden in de zomer van 2008 aangetrokken door Real Madrid en vergezelden daar landgenoten Arjen Robben, Wesley Sneijder, Royston Drenthe en Ruud Van Nistelrooy. In de Spaanse hoofdstad speelde het sextet onder de Duitse coach Bernd Schuster (tot december 2008) en de Spanjaard Juande Ramos samen. Veel plezier hebben de Nederlanders vast aan elkaar gehad, maar sportief liep het seizoen uit op een complete deceptie ondanks de winst van de Super Cup aan het begin van het seizoen.



Het Oranje getinte-Madrid eindigde in de competitie met negen punten achter het superieure FC Barcelona van Pep Guardiola. In de Champions League werd het in de achtste finales uitgeschakeld door Liverpool, dat op Anfield met 4-0 won. Voor de Copa del Rey blameerde Real zich bij de laatste 32 tegen het nietige Real Unión. Over twee wedstrijden eindigde het duel in 6-6, maar de laagvlieger ging door dankzij vier uitgoals in het Estadio Santiago Bernabéu.



Voorzitter Florentino Pérez had na een seizoen wel genoeg gezien van de Nederlandse enclave en halveerde de groep naar drie. Zowel Klaas-Jan Huntelaar als Wesley Sneijder werd met 12 miljoen euro verlies verkocht aan de clubs uit Milaan. Huntelaar koos voor AC, Sneijder voor Inter. Arjen Robben verkaste voor 23 miljoen (10 miljoen verlies) naar Bayern München. Sneijder keerde tien maanden later wel terug in Madrid, om de Champions League te winnen met Internazionale in de finale tegen Robben.

Volledig scherm Royston Drenthe en Wesley Sneijder bij hun presentatie op 13 augustus 2007. © AP

FC Barcelona- acht Nederlanders (1999/2000)

Louis van Gaal maakte het in het seizoen 1999/2000 wel heel erg Nederlands in Catalonië. Bij FC Barcelona had hij in dat seizoen liefst acht Nederlanders onder zijn hoede: Phillip Cocu, Michael Reiziger, Boudewijn Zenden, Patrick Kluivert, Ruud Hesp, Winston Bogarde en Frank en Ronald de Boer speelden allen in het Blaugrana.



Een succesvol seizoen werd het echter niet. In La Liga eindigde Barcelona op de tweede plek met vijf punten achterstand op het Deportivo La Coruña van Roy Makaay. In de Copa del Rey werd het in de halve finale kansloos uitgeschakeld door Atlético Madrid, dat over twee duels met liefst 6-0 won. Ook in de Champions League strandde Barcelona in de halve finale. Valencia ging met 5-3 door naar de finale, maar verloor daarin na strafschoppen van Bayern München.



Het jaar erna stapte Van Gaal, na twee landstitels te hebben veroverd, op bij de Catalanen. Ruud Hesp (Fortuna Sittard), Winston Bogarde (Chelsea) en Ronald de Boer (Rangers) vertrokken ook. Marc Overmars voorkwam een leegloop en werd gehaald van Arsenal, waardoor er nog zes Nederlanders overbleven. Zenden vertrok in het seizoen 2002/03 naar Chelsea, waardoor er tot 2003/04 vijf Nederlanders actief waren voor de FC Barcelona. Uiteindelijk werd er in deze jaren niks meer gewonnen.

Volledig scherm De teamfoto van FC Barcelona op 23 november 1999. Boven:Ruud Hesp. Patrick Kluivert, Michael Reiziger, Luis Enrique, Pep Guardiola, Ronald de Boer. Onder: Frederic Dehu, Philip Cocu, Boudewijn Zenden, Frank de Boer en Luis Figo. © Hollandse Hoogte / Imago Sportfotodienst GmbH

Udinese - vier Nederlanders (2021)

Bij het Italiaanse Udinese spelen tegenwoordig ook vier Nederlanders. Gisteren huurde Udinese, op de slotdag van de transfermarkt, het Nederlandse talent Jayden Braaf (18) van Manchester City. Bij de nummer dertien van de Serie A spelen nu vier Nederlanders. Naast Braaf zijn dat Bram Nuytinck, Thomas Ouwejan en Marvin Zeegelaar. Hidde ter Avest stond ook onder contract in Udine, maar vertrok vorige week naar FC Utrecht. De Nigeriaans-Nederlandse William Troost-Ekong vertrok afgelopen zomer al uit Italië naar het Engelse Watford.

Van links naar rechts: Bram Nuytinck, William Troost-Ekong, Marvin Zeegelaar en Hidde ter Avest.

