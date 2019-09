‘Alleen Ronaldo verdient in Italië meer dan De Ligt’

Matthijs de Ligt is na Cristiano Ronaldo de best verdienende speler in de Serie A. Dat bericht de Gazzetta dello Sport in de jaarlijkse salarislijst. Ronaldo harkt liefst 31 miljoen euro binnen, waar De Ligt acht miljoen euro krijgt. Dat kan nog oplopen tot twaalf miljoen euro door bonussen.

Juventus is de club in Italië met het grootste salarishuis. Op jaarbasis geeft de recordkampioen 294 (!) miljoen euro uit. Inter volgt met een ‘luttele’ 139 miljoen euro. Romelu Lukaku verdient daar het meest: 7,5 miljoen euro en is daarmee de nummer drie van de gehele Serie A.

Franck Ribery verdient als nieuwkomer bij Fiorentina gelijk het meest met 4 miljoen euro per jaar. Dat is fors meer dan de nummer twee in Florence, Frederico Chiesa, met 1,7 miljoen euro. Bij Genoa Lasse Schöne is de grootverdiener bij zijn club met anderhalf miljoen euro per jaar. Dat is net zoveel als Mario Balotelli opstrijkt bij Brescia.

Nederlanders

De Nederlanders boeren volgens de Gazzetta ook goed in Italië. Stefan de Vrij krijgt 3,8 miljoen euro per jaar. Justin Kluivert pakt bij AS Roma 1,8 miljoen euro. Bij Bologna krijgen Mitchell Dijks en Stefano Denswil acht ton per jaar, terwijl voormalig Excelsior-speler Jerdy Schouten een half miljoen euro ontvangt.

Ook bij Atalanta staan drie Nederlanders onder contract: internationals Marten de Roon en Hans Hateboer en de Duits-Nederlandse Robin Gosens. De Roon is goed voor een jaarsalaris van 750.000 euro, terwijl Hateboer het met een half miljoen euro moet doen. Gosens ontvangt drie ton per jaar.