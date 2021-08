Allegri bevestigt vertrek Ronaldo bij Juventus: ‘Hij wil hier weg, maar we zijn hem dankbaar’

,,C7, tijd om vaarwel te zeggen”, kopte de gezaghebbende Gazzetta dello Sport vrijdag. C7 is de afkorting voor Ronaldo, die in 2018 voor een bedrag van 105 miljoen euro de overstap maakte van Real Madrid naar de topclub uit Turijn. Zijn contract loopt nog een jaar door, maar het is inmiddels wel duidelijk dat hij de Italiaanse club deze zomer verlaat.



Ronaldo zou wel even op het trainingscentrum van Juventus aanwezig zijn geweest, maar dat was vooral om afscheid te nemen van zijn ploeggenoten. Een woordvoerster van de club bevestigde aan persbureau AFP dat Ronaldo inderdaad niet zal meetrainen. Juventus-coach Massimiliano Allegri bevestigde dat in zijn persconferentie. ,,Cristiano vertelde mij gisteren dat hij wil vertrekken bij Juventus. Hij zal dit weekend dus ook niet bij de selectie zitten voor de wedstrijd tegen Empoli. We moeten Ronaldo bedanken voor wat hij de afgelopen drie jaar heeft laten zien hier. Hij was een voorbeeld voor iedereen, vooral voor de jonge spelers. Maar zoals ik al zei, we moeten door zonder hem.”

Allegri zette Ronaldo afgelopen zondag op de bank in de uitwedstrijd bij Udinese. Een halfuur voor tijd viel de Portugees in bij een 1-2 voorsprong. Het werd even later 2-2, maar Ronaldo leek in de 93ste minuut nog de winnende 2-3 binnen te kopen voor de club uit Turijn. Hij vierde de treffer uitbundig en toonde zijn gespierde bovenlichaam, maar het bleek voor niets. Op het moment dat Federico Chiesa de bal voor het doel bracht stond Ronaldo namelijk nipt buitenspel. Het lijkt zijn laatste actie te zijn geweest voor Juventus, waar hij in 134 wedstrijden goed was voor 101 doelpunten.

Juventus nam hem drie jaar geleden voor 117 miljoen euro over van Real Madrid, waar hij negen jaar had gespeeld en vier keer de Champions League won in zijn laatste vijf seizoenen. Bij Juventus won Ronaldo twee landstitels en twee keer de Coppa Italia, maar succes in de Champions League bleef drie jaar op rij uit. Ajax (kwartfinale), Olympique Lyon (achtste finale) en FC Porto (achtste finale) bleken te sterk.

Volgens de Italiaanse journalist Fabrizio Romano zijn er al gesprekken gaande tussen Ronaldo's zaakwaarnemer en City. Juventus zou ondertussen wachten op een bod uit Engeland. Het Engelse Sky Sports schrijft dat Ronaldo (36) bij City voor twee jaar kan tekenen voor een jaarsalaris van 15 miljoen euro. De doelpuntenmachine heeft bij Juventus nog een contract voor één seizoen waarin hij 31 miljoen euro zou gaan verdienen.

City was eerder deze zomer druk bezig om Harry Kane naar Manchester te halen, maar die poging mislukte. Ronaldo is niet de type aanvaller zoals Kane, maar als de overeenkomst financieel en sportief te verdedigen is, wil de steenrijke club eraan meewerken, aldus Sky Sports. Juventus zou open staan voor een overgang, maar zou dan het liefst Gabriel Jesus van Manchester naar Turijn zien verhuizen. Daar zou City dan weer geen trek in hebben.

Manchester United

Ronaldo speelde tussen 2003 en 2009 met veel succes bij Manchester United. In 292 wedstrijden maakte hij 118 treffers en won hij onder meer de Champions League en drie keer de Premier League. Na negen seizoenen Real vertrok Ronaldo naar Juventus waar hij in drie jaar meer dan 100 doelpunten maakte. Het grote doel, het winnen van de Champions League, werd echter niet bereikt.

