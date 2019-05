Allegri sluit vijf jaar bij Juventus af met nederlaag bij Sampdoria

De Franse aanvaller Grégoire Defrel, die door Sampdoria dit seizoen wordt gehuurd van AS Roma, maakte in de 85ste minuut de winnende goal in het Stadio Luigi Ferraris in Genua. Gianluca Caprari maakte er in blessuretijd ook nog 2-0 van voor Sampdoria. Het was voor Defrel zijn elfde competitiegoal van dit seizoen, maar daarmee staat hij nog ver in de schaduw van zijn aanvalspartner Fabio Quagliarella. De 36-jarige spits uit Castellammare di Stabia scoorde dit seizoen liefst 26 keer in de Serie A en zal daarmee voor het eerst topscorer worden. Zijn voorsprong op Duván Zapata is nu nog vier goals. Atalanta Bergamo speelt vanavond (20.30 uur) nog tegen Sassuolo, waarin het Champions League-kwalificatie moet zien veilig te stellen.



Juventus werd vorige maand voor de achtste keer op rij kampioen van Italië (eerst drie keer onder Antonio Conte, daarna vijf keer onder Allegri), maar uit de laatste vijf duels werden slechts drie punten behaald. Het werd 1-1 tegen Internazionale, Torino en Atalanta Bergamo en er werd met 2-0 verloren van AS Roma en vandaag dus Sampdoria.