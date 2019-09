Alles draait vanavond om Balotelli in duel met het Juve van De Ligt

Alle lijstjes Zo stemden Koeman en Van Dijk, De Jong en De Ligt populair in Mauritanië

9:04 Virgil van Dijk werd maandagavond niet verkozen tot beste speler ter wereld bij The Best FIFA Football Awards 2019. Lionel Messi ging er voor de zesde keer met de prijs vandoor. Van Dijk werd wel tweede, zo bleek uit de stemmen van captains, bondscoaches en journalisten van elk land dat is aangesloten bij de FIFA die na afloop van het voetbalgala bekend werd gemaakt. We zetten de meest opvallende stemmen op een rijtje.