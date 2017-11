Alles wat je moet weten van de WK-loting

Waar vindt de loting plaats?

In het hart van de Russische Federatie, in de concertzaal van het regeringscentrum in het Kremlin. De ceremonie in Moskou begint om 16.00 uur Nederlandse tijd. Rond 18.00 uur is bekend in welke acht poules de 32 landen zijn ingedeeld. Rond 17.20 uur zijn de acht poules wel ongeveer bekend.

Volledig scherm Het Kremlin in Moskou is klaar voor de WK-loting. © AFP

En, wordt het na het dopingschandaal een goednieuwsshow?

Dat is wel de verwachting. De teneur: alle stadions zijn op tijd af en er zijn geen Russische voetballers betrapt... Na het dopingschandaal rond Sotsji 2014 kan Rusland wel een blosje op de wangen gebruiken. Wie er zoals komen? Wat te denken van de Russische president Vladimir Poetin. Maar ook veel prominenten, onder wie topijshockeyer Alexei Ovechkin, en alle bondscoaches van de 32 deelnemende landen. Verder hebben voetbalcoryfeeën als Miroslav Klose, Fabio Cannavaro, Cafú, Gordon Banks, Diego Forlán, Carles Puyol en Laurent Blanc een rol bij loting. En wie weet komt ook Diego Maradona, die last heeft van zijn schouder, nog langs. De presentatie van de avond is in handen van de Engelse oud-topspits én BBC-uithangbord Gary Lineker en de Russische sportjournaliste Maria Komandnaja.

WK-lotingen, dat zijn toch doorgaans altijd schimmige bedoeningen?

Dat kun je wel zeggen. De geschiedenis zit vol bizarre verhalen met voorgekookte groepsindelingen en complottheorieën. 'Wereldberoemd' is de loting met de Italiaanse actrice Sophia Loren in 1989. Terwijl iedereen smolt bij haar glimlach en flinke rondingen zou La Loren de loting ten faveure van het gastland hebben beïnvloed vanwege koude en warme balletjes. Italië werd in elk geval ingedeeld met B-landen als Oostenrijk, VS en Tsjecho-Slowakije.



Bizar was ook de loting van 1974, zoals David Yallop beschreef in De Voetbalmaffia. FIFA-baas Stanley Rous moffelde toen een briefje weg, waarop niet het veel sterker geachte Oranje maar Schotland werd ingedeeld met wereldkampioen Brazilië. De roem van Johan Cruijff cs was de Goddelijke Kanaries reeds vooruit gesneld en Rous kon zijn latere opvolger João Havelange alvast plezieren. Rous zag nummer negen (Nederland) voorbij komen, maar riep hard 'acht' (Schotland), om het papiertje daarna snel weg te frommelen.



Complottheorieën en WK-lotingen, ze lijken als klittenband aan elkaar te zitten. Opletten dus als het gehussel met de 32 balletjes in Moskou morgenmiddag begint.

Hoe zit de loting in elkaar?

Het principe is simpel. De 32 landen worden onderverdeeld in vier potten van acht landen. Van de beste landen op de FIFA-ranking in Pot 1 tot en met Saudi-Arabië als 63ste en laagst geklasseerde land als afsluiter van Pot 4. Alleen voor Rusland, nummer 65 op de FIFA-ranking, is een uitzondering gemaakt: het gastland is automatisch ingedeeld als groepshoofd in Groep A. De FIFA besloot eerder deze week dat landen uit hetzelfde continent niet bij elkaar in de groep terecht kunnen komen. Uitzondering is Europa, dat veertien deelnemers heeft. In zes van de acht groepen komen twee Europese landen te zitten.

Dit zijn de vier potten.

Pot 1: Rusland (groepshoofd van Poule A), Duitsland, Brazilië, Portugal, Argentinië, België, Polen, Frankrijk.

Pot 2: Spanje, Peru, Zwitserland, Engeland, Colombia, Mexico, Uruguay, Kroatië.

Pot 3: Denemarken, IJsland, Costa Rica, Zweden, Tunesië, Egypte, Senegal, Iran.

Pot 4: Servië, Nigeria, Australië, Japan, Marokko, Panama, Zuid-Korea, Saoedi-Arabië.



Dit is de procedure van de WK-loting!

Wanneer gaan we echt beginnen met het WK?

Het WK start op donderdag 14 juni om 17.00 uur in het Loezjniki Stadion, het voormalige olympisch stadion, van Moskou. Rusland trapt het WK dan af voor het oog van 78.360 supporters en miljarden voor de televisie. De tegenstander is - uiteraard - pas morgen bekend. Een maand later, zondag 15 juli, is in hetzelfde stadion de finale.

Volledig scherm Cafu, wereldkampioen met Brazilië in 1994. © AP

Waar wordt gespeeld?

Volledig scherm Het Kremlin in Moskou. © AP Het WK wordt gespeeld in elf steden en twaalf stadions. Moskou is de enige stad met twee stadions. Behalve het Loezjniki Stadion, decor van de openingswedstrijd en de finale, worden in de Russische hoofdstad ook wedstrijden afgewerkt in de Otkrytie Arena, de thuishaven van Spartak Moskou en goed voor een capaciteit van 45.360 bezoekers. Verder wordt gespeeld in St. Petersburg (St. Petersburg Arena, 68.134 fans), Sotsji (Fisht Olympisch Stadion, 47.659 fans), Nizjni Novgorod (Nizjni Novgorod Stadion, 45.331 fans), Kazan (Kazan Arena, 44.779 fans), Saransk (Mordovia Arena, 44.442 fans), Jekaterinenburg (Jekaterinenburg Arena, 35.696 fans), Kaliningrad (Kaliningrad Stadion, 35.212 fans), Samara (Samara Arena, 44.807 fans), Volgograd (Volgograd Arena, 45.568 fans) en Rostov aan de Don (Rostov Arena, 45.145 fans).

Is de loting nog ergens te zien?