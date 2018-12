Alli haalt gram met goal na te zijn geraakt door plastic flesje

Mourinho: Ik heb een toekomst zonder United

19 december Amper een dag na zijn geruchtmakende ontslag bij Manchester United had coach José Mourinho weinig behoefte om tekst en uitleg te geven over zijn gevoelens. ,,Het is voorbij'', zei de Portugees bij herhaling toen hij door een verslaggever op straat in Londen werd aangeklampt. ,,Manchester United heeft een toekomst zonder mij en ik heb een toekomst zonder United. Waarom zou ik mijn gevoelens moeten delen?”