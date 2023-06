Álvarez en Giménez boeken met Mexico in Gold Cup ruime zege op Honduras

Het Mexicaanse voetbalelftal heeft het ontslag van bondscoach Diego Cocca goed verwerkt. Met Ajax-middenvelder Edson Álvarez in de basis en Feyenoord-spits Santiago Giménez als invaller won de ploeg in Houston met 4-0 van Honduras in de Gold Cup, het kampioenschap van Noord- en Midden-Amerika en de Cariben.