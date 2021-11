Álvaro Morata uitzinnig na winnend doelpunt, Servië plaatst zich in absolute slotfase ten koste van Portugal

SamenvattingServië en Spanje hebben zich geplaatst voor het WK 2022 in Qatar. Servië deed dat door in de slotminuut de winnende 1-2 te maken tegen Portugal, dat veroordeeld is tot de play-offs om nog een ticket voor het WK te bemachtigen.

Spanje hield het ook lang spannend in Estadio La Cartuja in Sevilla, waar Zweden bij een zege ook de eerste plaats in de groep nog had overgenomen op de slotdag. In de eerste helft waren er twee goede kansen voor Zweden, maar Spanje kwam goed weg doordat Emil Forsberg net naast schoot. In de 70ste minuut viel Zlatan Ibrahimovic (40) in voor Alexander Isak (22), maar die wissel pakte niet helemaal lekker uit. In de 86ste minuut maakte Álvaro Morata uit de rebound de bevrijdende 1-0 voor Spanje.

Volledig scherm © EPA

De spits van Juventus dacht nog even dat hij weer eens een buitenspelgoal had gemaakt, maar dat bleek niet het geval. Morata stond nog niet voorbij de Zweedse verdedigers op het moment dat Dani Olmo van twintig meter afstand uithaalde. Robin Olsen had nog een antwoord op die pegel, maar kon niet meer redden op de rebound van Morata. Ibrahimovic kwam bij zijn invalbeurt alleen nog even goed in beeld toen hij César Azpilicueta een flinke beuk verkocht met zijn elleboog.

Spanje en Servië zijn het achtste en negende land dat het ticket voor het WK 2022 hebben bemachtigd. Naast gastland Qatar plaatsten ook Denemarken, Duitsland, België, Frankrijk, Kroatië en Brazilië zich al.

Heldenrol voor Tadic

Ajax-captain Dusan Tadic was vanavond enorm belangrijk voor Servië, dat na twee minuten al op achterstand kwam nadat Renato Sanches dankbaar profiteerde van geklungel in de opbouw van Nemanja Gudelj: 1-0.



In de 33ste minuut schoot Tadic de gelijkmaker binnen. De Portugese doelman Rui Patricio zag er bij die goal niet helemaal foutloos uit, maar het schot van Tadic werd onderweg nog wel van richting veranderd. In de 90ste minuut was Tadic met een indraaiende voorzet vanaf rechts richting de tweede paal ook de aangever bij de winnende goal van Servië.



Via de grond kopte Aleksandr Mitrovic, die direct na rust was ingevallen voor Gudelj, de winnende 1-2 binnen. Mitrovic scoorde dit seizoen al 20 keer in 17 duels voor Fulham in het Championship, maar de kopsterke spits vanavond ook weer belangrijk voor zijn nationale ploeg.

Mitrovic scoorde in de WK-kwalificatie acht keer, net als Eran Zahavi, Robert Lewandowski en Harry Kane. Memphis Depay is topscorer in de WK-kwalificatie in Europa met zijn elf treffers. Zaterdagavond scoorde Memphis nog twee keer in Podgorica, maar Oranje gaf daar de 0-2 voorsprong nog uit handen: 2-2. Oranje moet dinsdagavond in een lege Kuip aantreden tegen Noorwegen. Nederland staat op 20 punten, Turkije en Noorwegen volgen met 18 punten. Vanwege het doelsaldo zal een gelijkspel voor Oranje voldoende zijn.

Servië ontbrak op het WK 2014 en werd op het WK 2010 en WK 2018 in de poulefase uitgeschakeld met slechts één puntje. Portugal ontbrak op het WK 1998 in Frankrijk voor het laatst op een eindtoernooi. Vijf jaar geleden won Portugal op het EK in Frankrijk de eerste hoofdprijs. De ploeg van sterspeler Cristiano Ronaldo, die vanavond onzichtbaar was in Lissabon, is een van de twaalf Europese landen die de play-offs zal gaan spelen. Na de halve finales blijven er zes landen over, die in drie ‘finales’ gaan strijden om de drie resterende tickets voor het WK.

Volledig scherm Dolle vreugde bij Aleksandr Mitrovic na zijn late goal tegen Portugal. © REUTERS

Groep A

• 20.45 uur: Luxemburg - Ierland 0-3

• 20.45 uur: Portugal - Servië 1-2

Groep B

• 20.45 uur: Griekenland - Kosovo 1-1

• 20.45 uur: Spanje - Zweden 1-0

Groep H

• 15.00 uur: Kroatië - Rusland 1-0

• 15.00 uur: Malta - Slowakije 0-6

• 15.00 uur: Slovenië - Cyprus 2-1

Groep J

• 18.00 uur: Armenië - Duitsland 1-4

• 18.00 uur: Noord-Macedonië - IJsland 3-1

• 18.00 uur: Liechtenstein - Roemenië 0-2

