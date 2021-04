‘Amerikaanse bank wil jaarlijks zo'n 4 miljard euro in Super League steken’

FIFA keurt Super League af en roept op tot kalmte en harmonie

8:45 De wereldvoetbalbond FIFA ziet geen heil in de vorming van een Super League door een select groepje Europese topclubs. ,,We spreken onze afkeuring uit over een gesloten en afgesplitste Europese competitie, buiten de internationale voetbalstructuren om”, liet de FIFA in een korte verklaring weten.