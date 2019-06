Amrabat leidt Marokko naar achtste finales Afrika Cup

Afrika Cup Eindelijk zitten de stadions in Egypte weer eens vol

11:00 Het klinkt gewoon: het bezoeken van een voetbalduel. Toch is het iets waar Egyptenaren ontzettend naar snakken, doordat de nationale competitie op last van de overheid wordt afgewerkt in lege stadions. De Afrika Cup wordt daarom in het voetbalgekke gastland nog eens extra omarmd.