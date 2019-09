Ancelotti woest om ‘bouwput’ in kleedkamers Napoli

Het bijna 60 jaar oude stadion, eigendom van de gemeente, heeft deze zomer een flinke renovatie ondergaan en de werkzaamheden zijn iets uitgelopen. ,,Hier zijn geen woorden voor", zegt Ancelotti in een verklaring op de website van Napoli. ,,Je kan in twee maanden een huis bouwen, maar het lukt deze mensen zelfs niet om in die tijd kleedkamers te renoveren.”



Om de woorden van Ancelotti kracht bij te zetten, publiceerde Napoli ook een filmpje waarin te zien is hoe de situatie in de kleedkamers is. Overal staan stellages en blikken verf, stopcontacten hangen los in de muur en de wasbakken ontbreken nog.