Anderlecht boekt eerste overwinning in play-offs

In zijn derde duel als coach zag Karim Belhocine, de opvolger van de na drie maanden vertrokken Fred Rutten, zijn ploeg al na elf minuten teruggebracht tot een tiental. Sebastiaan Bornauw haalde de doorgebroken Carcela onderuit en kreeg meteen rood. Yari Verschaeren zette de thuisploeg in de 37e minuut op voorsprong. Via Carcela kwam Standard in de 50e minuut gelijk. Zeven minuten later maakte Ivan Santini de 2-1.



Anderlecht behield zo een kleine kans op Europees voetbal met zes punten achterstand op nummer vier Standard. Die plek geeft via een play-off nog kans op een plek in de voorronden van de Europa League. Er volgen nog drie competitieronden.