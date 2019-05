Anderlecht grijpt naast ticket voor Europees voetbal

Galatasa­ray voor 22ste keer kampioen na zege op Istanbul Basaksehir

20:32 Galatasaray heeft de titel in de Turkse competitie geprolongeerd. De club van Ryan Donk won de topper van nummer twee Medipol Basaksehir met 2-1 en heeft met nog één speelronde te gaan drie punten voorsprong. Bij gelijke stand telt in Turkije het onderling resultaat en dat is in het voordeel van Galatasaray.