Anderlecht in blessuretijd onderuit bij Charleroi

Samenvatting De Roon maakt excuses voor overtre­ding op Cuadrado: ‘te laat en te hard’

17 december Marten de Roon heeft via Twitter excuses aangeboden aan Juan Cuadrado. De Nederlandse middenvelder van Atalanta beging in de tweede helft van de uitwedstrijd bij Juventus (1-1) een overtreding op de Colombiaanse vleugelspeler. ,,Ik was te laat en het was te hard", oordeelde De Roon zelf.