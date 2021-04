Anderlecht komt Belgische top vier in na zege op Antwerp, Van den Brom wint met Genk

Donderdag Ajax-AS Roma Beroerde generale voor AS Roma in aanloop naar kraker tegen Ajax

3 april AS Roma reist komende week met kopzorgen richting Amsterdam voor de wedstrijd tegen Ajax in de Europa League van donderdagavond (21.00 uur). De Romeinen gaven vanmiddag in de slotfase de zege weg tegen Sassuolo: 2-2.