Anderlecht met tien man onderuit bij KAS Eupen

DFB-Pokal Sensatie in Duitse beker: Holstein Kiel knikkert Bayern eruit na pingels

14 januari Holstein Kiel heeft voor een enorme stunt gezorgd in de Duitse beker. Bayern München, winnaar van de Champions League, werd na strafschoppen verslagen door de nummer 3 van de 2e Bundesliga. Het is voor de eerste keer in twintig jaar dat Bayern al in de tweede ronde van het bekertoernooi wordt uitgeschakeld.