Anderlecht verliest met nieuwe trainer van Genk

Janssen kan verschil niet maken in doelpuntloze derby van Istanbul

20:48 Vincent Janssen heeft in de derby van Istanbul het verschil niet kunnen maken. De aanvaller van Fenerbahçe mocht in de uitwedstrijd tegen Galatasaray 72 minuten meedoen, maar kwam niet tot scoren. Mede daardoor bleef het 0-0 in het duel tussen de twee grote rivalen.