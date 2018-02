Anderlecht verzuimt te winnen van KV Mechelen

Silvère Ganvoula bracht de thuisploeg al na tien minuten op voorsprong. Maar vijf minuten later stond het weer gelijk via Hassane Bandé. De bezoekers uit Mechelen kwamen zelfs voor, nadat de Serviër Uros Spajic de bal in eigen doel had gewerkt. Ganvoula was na rust opnieuw trefzeker voor Anderlecht.



De Japanse aanvaller Ryota Morioka kreeg de kans om in zijn eerste wedstrijd voor Anderlecht alsnog de zege binnen te halen nadat hij was neergehaald door Ahmed El Messaoudi. De Japanner faalde echter vanaf elf meter. Hij schoot naast.



