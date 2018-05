Anderlecht wint vertraagde topper met Club Brugge

Fenerbahçe klimt naar tweede plek na zege in blessure­tijd

17:46 Fenerbahçe is in de Turkse competitie naar de tweede plaats gestegen. De ploeg van aanvaller Vincent Janssen won voor eigen publiek met 2-1 van middenmoter Bursaspor. In de extra tijd zorgde de Braziliaan Fernandão voor de winst.