André Onana betrokken bij auto-ongeluk tijdens interlandtrip, doelman komt met de schrik vrij

VideoAndré Onana is vanochtend betrokken geraakt bij een auto-ongeluk in Kameroen. De doelman van Ajax reisde af naar zijn geboorteland voor interlands met de nationale ploeg, maar kwam keihard in botsing met een andere auto. Vooralsnog lijkt de 25-jarige doelman ongedeerd.

Dat melden diverse media in Kameroen. Op foto's en video's op social media is te zien dat de auto total-loss is gereden. Toch stapte Onana zonder kleerscheuren uit de auto en kon hij de reis naar de Kameroense stad Douala in een andere auto vervolgen. Naar verluidt dat Onana zelf overigens niet achter het stuur: dat was zijn broer, die wél lichte verwondingen heeft overgehouden aan het incident.

Onana reisde begin deze week af naar het Afrikaanse land, waar hij gaat strijden om deelname aan het WK van eind dit jaar. In de play-offs voor Qatar is komende vrijdag Algerije de tegenstander. Volgende week dinsdag wacht de return. Er is voor slechts één van de twee sterke landen plek op het wereldkampioenschap in november.

De 25-jarige sluitpost, die over een aflopend contract beschikt bij Ajax, is sinds enkele weken weer eerste doelman onder de lat van de Amsterdammers. Dat heeft te maken met de blessure die concurrent Remko Pasveer heeft opgelopen. Ook Jay Gorter en Maarten Stekelenburg zitten in de lappenmand. Daarom besloot Ajax onlangs Przemyslaw Tyton naar de Johan Cruijff Arena te halen.

