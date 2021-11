André Onana voor het eerst sinds 31 januari in actie: keeper speelt in WK-kwalificatie met Kameroen

Hij werd uiteindelijk voor negen maanden geschorst nadat de zaak in februari aan het licht kwam. Onana keepte op 31 januari in de uitwedstrijd tegen AZ (0-3) zijn laatste wedstrijd.



Vanaf 4 november mag hij weer officieel in actie komen. Bij Ajax heeft Onana een aflopend contract. Mede door de dopingzaak zijn speler en club al even in een impasse beland wat betreft het verlengen van het contract.