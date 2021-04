Angeliño ontbreekt in topper tegen Bayern, maar Upamecano doet wellicht mee tegen toekomstige club

,,Angeliño is niet beschikbaar. Hij heeft nog niet getraind met het team en hij zit mogelijk weer bij de selectie voor het duel met Werder Bremen”, zei RB-trainer Julian Nagelsmann in zijn vooruitblik. De 24-jarige Angeliño, oud-speler van PSV, ontbrak vorige maand door een spierblessure ook al in de Champions League tegen Liverpool.



Upamecano (22) is er mogelijk wel weer bij tegen zijn aanstaande werkgever. Bayern neemt de drievoudig international van Frankrijk na dit seizoen voor 42,5 miljoen euro over van de concurrent. ,,Het ziet er goed uit en hij heeft de hele week getraind, waarvan de afgelopen twee dagen zelfs heel sterk”, aldus Nagelsmann.