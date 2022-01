Anthony Martial ontkent ‘werkweigering’ bij Manchester United: ‘Nooit gebrek aan respect getoond’

,,Normaal gesproken zou hij bij de selectie hebben gezeten, maar hij wilde dat niet. Daarom is hij niet met ons meegereisd”, zei de Duitse trainer.

Martial reageerde via Instagram op de uitlatingen van Rangnick. ,,Ik zal nooit weigeren om een wedstrijd voor Manchester United te spelen”, schreef de Fransman in zijn Instagram Stories . ,,Ik ben hier nu zeven jaar. Ik heb nog nooit een gebrek aan respect getoond voor deze club en de fans en dat zal ik ook nooit doen.”

De 26-jarige aanvaller komt dit seizoen amper aan bod bij Manchester United. Martial speelde pas zeven wedstrijden in de Premier League, waarvan slechts twee als basiskracht. Hij maakte één doelpunt. Sinds begin december is hij niet meer in actie gekomen.