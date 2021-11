Antonio Conte keert bij Tottenham Hotspur terug in Premier League

Debuut tegen VitesseEigenlijk had directeur Fabio Paratici hem afgelopen zomer al willen strikken, maar nu is het alsnog zover: Antonio Conte is de nieuwe coach van Tottenham Hotspur. De 52-jarige Italiaan is de opvolger van Nuno Espírito Santo.

Conte tekent een contract tot medio 2023 bij Tottenham Hotspur, dat dit seizoen al na zeventien officiële wedstrijden afscheid nam van Nuno. De Portugees verloor het afgelopen weekend met 0-3 van Manchester United en moest direct zijn biezen pakken met de negende plek in de Premier League.

Met Conte hoopt Tottenham, dat donderdag in de Conference League tegen Vitesse speelt, de weg omhoog in te zetten. De Italiaan is alweer de vierde coach bij Tottenham sinds het vertrek van Mauricio Pochettino in 2019. De Argentijn was ruim vijf seizoenen coach bij Spurs. Sinds november 2019 waren José Mourinho, Ryan Mason (interim) en Nuno vervolgens eindverantwoordelijk in Londen.

Met zijn dienstverband bij Tottenham Hotspur keert Conte terug in de competitie waar hij tussen 2016 en 2018 ook al coach was. Met Chelsea werd hij kampioen in het seizoen 2016/2017, waarna het seizoen daarna de FA Cup werd gewonnen. Voor die tijd was Conte coach van onder meer Juventus en het Italiaanse elftal. Dit seizoen was hij werkloos nadat hij na twee jaar besloot te vertrekken bij Internazionale, waarmee hij vorig seizoen de hegemonie van Juventus verbrak in de Serie A.

In de zomer was Tottenham ook al in gesprek met Conte, maar toen kwam het niet tot een overeenkomst. ,,Mijn vertrek bij Inter was nog te vers. Ik had er nog te veel emoties bij. Het was voor mij toen nog niet het juiste moment alweer bij een andere club aan de slag te gaan. Nu de kans zich alsnog voordoet, grijp ik ‘m met beide handen aan”, aldus Conte.

