Antwerpse derby loopt uit de hand: Beerschot-fan loopt veld over en gooit vuurwerk in uitvak

De derby in de Belgische voetbalcompetitie tussen Beerschot en FC Antwerp is ontsierd door een toeschouwer die het veld op rende en een stuk vuurwerk in het uitvak gooide. De man, die zwarte handschoenen en een bivakmuts droeg, werd daarna overmeesterd door beveiligers. Antwerp won in Het Kiel met 1-0 door een doelpunt van Radja Nainggolan.

De 33-jarige middenvelder scoorde na bijna een uur spelen. Enkele minuten later rende plotseling een toeschouwer over het veld. Hij slaagde erin vuurwerk in het volle vak met supporters van Antwerp te gooien. Het leidde tot veel consternatie op de tribunes. Ook na de wedstrijd liep het volledig uit de hand met rellen tussen supporters. Enkele Beerschot-supporters besloten het veld te betreden. De beveiliging slaagde er snel in om de rust te laten wederkeren.

De scheidsrechter legde het duel na het vuurwerkincident even stil, zodat de man kon worden afgevoerd. Antwerp hield de voorsprong vast en nestelde zich op de tweede plaats in de Jupiler Pro League, met 4 punten achterstand op de verrassende koploper Union. Beerschot staat onderaan met slechts 9 punten na zeventien wedstrijden. Het verschil met Cercle Brugge, de nummer 17 van de ranglijst, is 7 punten.

Bier

Ook in Nederland ging het de laatste weken geregeld mis met supporters in en rond het stadion. Bezoekende fans gooiden bier en andere dingen op het veld, terwijl er ook op diverse plekken rellen ontstonden tussen supporters. In de eredivisie en Keuken Kampioen Divisie zijn vanwege de coronamaatregelen al drie weken geen supporters meer welkom.

