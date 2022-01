Anwar El Ghazi is nog niet klaar in de Premier League: ‘Gelukkig speelt Everton met buitenspelers’

Alles wat je moet weten over de Afrika Cup

Zondag begint in Kameroen de Afrika Cup. De komende weken kun je een keur aan topspelers voorbij zien komen, terwijl ook de eredivisie ruim is vertegenwoordigd. Maar het toernooi is ook omstreden. Ingepland midden in de overvolle mondiale voetbalagenda tijdens de voortwoekerende coronapandemie. Deze site legt uit waar en op wie je moet letten.

9 januari