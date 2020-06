Arbiters Premier League praten over doellijntechnologie

Ørjan Nyland, de keeper van Aston Villa, had de bal overduidelijk zichtbaar achter zijn eigen doellijn vast. De spelers van Sheffield United juichten al, maar arbiter Michael Oliver kende het doelpunt niet toe, omdat zijn horloge niet aangaf dat de bal de lijn had gepasseerd. Ook de videoscheidsrechter (VAR) greep niet in.

Kort na het duel bood het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de doellijntechnologie in de Premier League excuses aan. ,,Dit hebben we in ruim 9000 wedstrijden met deze technologie nog nooit meegemaakt”, zei het bedrijf Hawk-Eye Innovations. ,,De arbitrage kreeg geen signaal door, niet op het horloge en ook niet in het oor. We bieden excuses aan de Premier League en aan Sheffield United aan, en verder aan iedereen die door dit incident is geraakt.”