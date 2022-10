Argentijnse vedette Gonzalo Higuaín kondigt in tranen afscheid aan

Met videoDe Argentijnse voetballer Gonzalo Higuaín heeft in tranen zijn afscheid aangekondigd als profvoetballer. De speler van Inter Miami stopt aan het einde van het seizoen in de Amerikaanse Major League Soccer. De 34-jarige aanvaller hoopt zijn pensioen in te gaan met de titel.

,,De dag is gekomen om afscheid te nemen van het voetbal, een beroep dat me zoveel heeft gegeven. Ik voel me bevoorrecht dat ik goede én slechte momenten heb mogen beleven”, zei hij geëmotioneerd op een persconferentie die werd bijgewoond door familieleden en de hele selectie van Inter Miami.

Gonzalo Higuaín kondigt zijn afscheid aan.

Higuaín speelde 75 keer voor het Argentijnse elftal en was goed voor 31 interlandgoals. In zijn beste jaren was hij sterspeler bij Real Madrid, Napoli en Juventus. Met Real veroverde hij drie landskampioenschappen; hij maakte 107 doelpunten voor de Spaanse topclub in 190 wedstrijden. Bij Napoli scoorde hij 71 keer in 104 wedstrijden.

,,Ik neem mooie momenten mee in mijn hoofd en in mijn hart. Ik heb een prachtige carrière gehad en meer bereikt dan ik me ooit kon voorstellen. Het zou een droom zijn om mijn carrière af te sluiten als kampioen in de MLS”, aldus Higuaín, die de laatste tijd nog in bloedvorm steekt. Hij maakte 12 goals voor Inter Miami in de laatste 14 wedstrijden.

Gonzalo Higuaín omhelst zijn vrouw.